GNR detém um homem por tráfico de haxixe em Abrantes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em Abrantes um homem de 22 anos, na posse de 33 doses de haxixe, tendo sido constituído arguido e o caso remetido ao Tribunal Judicial local, foi divulgado. No âmbito de uma acção de patrulhamento, os militares abordaram um veículo, tendo o “comportamento suspeito” do ocupante no momento da fiscalização originado uma revista de segurança e uma busca ao veículo, tendo sido encontrada a droga, indica a GNR em comunicado. A acção, segundo a GNR de Abrantes, culminou na detenção do indivíduo e na apreensão de 33 doses de haxixe.