Ana Calado é a nova directora clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) está agora completo com a nomeação de Ana Alexandre Calado, médica especialista em medicina geral e familiar, que até então desempenhava funções na Unidade de Saúde Familiar (USF) Almeida Garrett, em Santarém, para o cargo de directora clínica para os Cuidados de Saúde Primários.

Ana Alexandre Calado integra a equipa liderada por Pedro Marques, presidente da ULS Lezíria, e composta ainda por Teresa Rodrigues, directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Fátima Lopes, enfermeira directora, e Hugo Costa e Hugo de Sousa, vogais executivos. É “uma equipa que respeita a paridade de género e reforçamos o nosso compromisso em garantir cuidados de saúde de qualidade, cada vez mais próximos e centrados nas necessidades da nossa população”, salientou Pedro Marques, presidente do conselho de administração.

Recorde-se que a ULS Lezíria serve aproximadamente 200 mil utentes, abrangendo nove concelhos do distrito de Santarém: Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Rio Maior e Chamusca.