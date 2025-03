Centros de saúde da Castanheira e Alverca estão doentes e sem cura à vista

Os centros de saúde da Castanheira do Ribatejo e de Alverca do Ribatejo estão com vários problemas há meses por resolver e a situação está a alarmar os utentes e os autarcas. Na Castanheira do Ribatejo como se a falta de médicos não fosse suficiente, situação que apenas permite que cada pessoa só peça receituário uma vez por mês, o edifício tem um elevador avariado desde Abril do ano passado, televisões que não funcionam e infiltrações que alagam várias salas do edifício sempre que chove com maior intensidade, como ilustra a foto que o vereador do Chega, Barreira Soares, partilhou na última semana nas suas redes sociais. “E depois temos o esgoto do piso zero que entope e deixa um cheiro a esgoto dentro do edifício”, criticou o autarca na última reunião de câmara, onde exigiu que o município faça valer a sua influência para pressionar as entidades responsáveis a agir. “Isto é lamentável”, criticou Barreira Soares.

A situação é também delicada no centro de saúde de Alverca, com o autarca a descrever as “péssimas condições” em que os utentes são atendidos. Segundo o autarca, os equipamentos de ar condicionado estão avariados há meses, situação que tem obrigado os funcionários a levar aquecedores de casa para poderem estar confortáveis no trabalho. “E depois no verão é como estar numa sauna sem pagar bilhete”, ironizou o autarca, lembrando também várias infiltrações que estão a acontecer em vários pontos do edifício e numa sala de espera.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE