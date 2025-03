Inter-Educa mobiliza comunidade educativa e empresas do concelho de Santarém

A Câmara de Santarém volta a organizar a Inter-Educa - Feira da Educação, Emprego e Empreendedorismo, que vai decorrer de 1 a 3 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. Pelo terceiro ano, o evento é uma oportunidade única para os estudantes do 9º e do 12º ano conhecerem as diversas as saídas ao nível do ensino profissional e superior. Com uma oferta educativa abrangente, que vai desde o 9.º ano de escolaridade até à formação de nível superior, incluindo mestrados, a feira dá a conhecer as diversas instituições públicas e privadas que oferecem formação. Desde o Politécnico de Santarém e o ISLA Santarém - Instituto Politécnico até as escolas profissionais e agrupamentos de escolas do Concelho, além do CENFIM e da APPACDM, diversos stands vão estar disponíveis para mostrar que, em termos de educação, Santarém tem muito para oferecer.

Para o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, o evento afirma-se como um ponto de encontro entre os agentes da comunidade educativa e do sector empresarial para trabalharem em conjunto em prol do desenvolvimento educacional e económico da região. Durante o evento, vão ser apresentados bons exemplos de empresas que se destacam nos seus sectores de actividade, ressaltando a importância de adaptar as ofertas educativas às necessidades das empresas da região.