Jovem detido em flagrante em Abrantes por pornografia de menores

Um jovem, de 22 anos, foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ) pela alegada prática de crimes de pornografia de menores em Abrantes. Segundo um comunicado da Delegação de Leiria da PJ, divulgado no dia 28 de Março, a detenção ocorreu no âmbito de diligências de recolha de prova e em sequência do cumprimento de mandados de busca emitidos para a residência do suspeito.

Após a realização de uma busca domiciliária na localidade de Alferrarede, no concelho de Abrantes, a PJ “constatou, através de pesquisas informáticas efetuadas ao computador e telemóvel de que dispunha, a posse de dezenas de ficheiros multimédia de conteúdo pornográfico envolvendo menores”. O jovem, desempregado, está indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores.