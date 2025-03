Love Fest chega ao Ribatejo este fim-de-semana

O Food Love fest, vai estar por terras ribatejanas este fim de semana, nos concelhos de Santarém e Rio Maior. A iniciativa combina a matriz tradicional do produto local, com uma cozinha inventiva e contemporânea e é promovida pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com a curadoria da Amuse Bouche.

Entre os dias 28 e 30 de março, vão participar vários restaurantes dos dois concelhos, começando a festa gastronómica hoje à noite com um jantar no restaurante “Ó Balcão”, em Santarém, que vai ter a presença de três chefs distinguidos com uma estrela Michelin: Rodrigo Castelo, Gil Fernandes e a jovem espanhola Maria Gomez, que foi primeira chef a conquistar uma estrela Michelin para Cartagena, com o restaurante Magoga.

A festa continua em Rio Maior, no sábado, com almoços no restaurante “Alquimia do Sabor”, com o chef Leonardo Santos e, no “Mercearia 41”, com os chefs Beatriz Simões e Nuno Oliveira. De noite, o chef Tiago Gaspar vai tomar conta da cozinha da “Taberna 1865”, com a participação dos chefs Miguel Marques e David Correia, e de volta a Santarém, Juliana Correia e Carlos Torres vão preparar um jantar no “Oh Vargas”, enquanto que Rafael Duarte, Filipe Pina e Paulo Alves juntam-se no “Pátio da Graça”. No domingo, 30 de março, decorrem mais dois almoços, um no “Deselegante”, em Santarém, com os chefs Rui Lima e Rafael Duarte, e outro no Craveiral, em Odemira, com Sunil Chhetri e André Magalhães, da “Taberna da Rua das Flores”.

José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo, afirma que para 2026 já estão identificados mais estabelecimentos e outros concelhos que poderão acolher o evento, como por exemplo, na Azambuja, assegurando José Santos que o Festival vai continuar a crescer na região nos próximos anos.

O Alentejo e Ribatejo Food Love Fest começou em Fevereiro e termina no dia 6 de abril em Reguengos de Monsaraz, podendo os interessados reservar lugar no site Foodlovefest.pt, onde consta todas as informações,