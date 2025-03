Passeio de buggy acabou com pai e filho resgatados pelos bombeiros

Uma viatura foi arrastada e ficou praticamente submersa pela corrente na Ribeira da Erra, em Vila Nova da Erra, no concelho de Coruche, devido à subida do caudal do curso de água. Os dois ocupantes do quadriciclo, pai e filho de 42 e 17 anos, sofreram ferimentos leves e foram transportados, em estado de hipotermia, para o Hospital de Santarém, segundo confirmou a O MIRANTE fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

Pai e filho aventuraram-se no buggy para percorrer um trajecto, nos concelhos do Cartaxo e Coruche, ao longo de caminhos e estradas secundárias. A dada altura tentaram atravessar a ribeira numa zona não muito distante da Rua das Vinhas da Erra, mas o intento não correu como o esperado. Perante o incidente, o pai conseguiu escapar do interior da viatura, onde permaneceu o filho, e foi ele quem pediu socorro aos moradores nas imediações que deram o alerta às autoridades.

Recorde-se que em Janeiro deste ano, a subida do rio Sorraia, junto à Ponte da Escusa, obrigou a uma operação complexa de resgate aquático para retirar um homem de 54 anos de uma viatura ligeira de passageiros. O indivíduo acabou por escapar ileso, ficando o veículo parcialmente submerso, numa acção que envolveu a intervenção de mergulhadores. Em 22 de Janeiro, um casal foi também auxiliado pelos soldados da paz na Rua do Paul, em Coruche, quando o automóvel em que seguiam ficou atolado ao atravessar a estrada submersa. No dia 22 de Março, os bombeiros municipais de Coruche foram accionados para socorrer um homem que ficou preso numa viatura que transportava medicamentos urgentes na estrada alternativa à Ponte da Escusa.