Problemas na Valorsul causam acumulação de lixo em Vila Franca de Xira

A Valorsul, a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos da região de Lisboa e Oeste, está com problemas na operação da sua Central de Tratamento de São João da Talha, em Loures, e isso está a prejudicar a vida de milhares de habitantes incluindo do concelho de Vila Franca de Xira. Neste município a câmara municipal já veio criticar a situação acusando a empresa de estar a causar com esta situação “atrasos consideráveis” na normal recepção de resíduos, afectando dessa forma a recolha “de forma significativa” no concelho e assim comprometendo o serviço prestado pela câmara. “Dispomos de informação de que a Valorsul está a diligenciar para solucionar a questão”, diz a câmara, prometendo desenvolver todos os esforços ao seu alcance para que os impactos nos moradores não se agudizem.

