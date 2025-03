Santarém distinguida pelas obras de regeneração urbana no centro histórico

Câmara de Santarém foi uma das galardoadas na primeira edição do Prémio Cidades e Vilas que Caminham, organizado pelo Instituto Cidades e Vilas com Mobilidade.

A Câmara de Santarém foi distinguida com um prémio nacional pelas obras de requalificação da Avenida António dos Santos e ruas adjacentes, do Largo Ramiro Nobre, da Rua Dr. Mendes Pedroso, da Praça Visconde Serra do Pilar e Largo Marvila, do Largo da Alcáçova e da Avenida 5 de Outubro, no centro histórico da cidade.

O galardão foi atribuído pelo Instituto Cidades e Vilas com Mobilidade, que lançou este ano a primeira edição do Prémio Cidades e Vilas que Caminham. A distinção, entregue no Porto no dia 28 de Março, visa incentivar as autarquias a criarem, de forma contínua, espaços públicos nas suas cidades ou vilas que favoreçam a acessibilidade e a inclusão.

Durante a cerimónia de entrega de prémios, na data em que se assinalava o Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), afirmou ser um orgulho para Santarém receber esse reconhecimento nacional, destacando que foram investidos mais de 17 milhões de euros no centro histórico, em regeneração urbana, nos últimos anos.

Para além das obras que justificaram o prémio, o autarca lembrou também as intervenções recentes de requalificação da Torre das Cabaças e da Igreja São João do Alporão, que possibilitaram a reabertura à visitação desses monumentos nacionais. João Leite reafirmou ainda que nos próximos anos tem como objectivo requalificar diversas ruas do centro histórico, com destaque para as Ruas Capelo Ivens e Serpa Pinto, cujos concursos pretende lançar este ano, bem como a requalificação do Largo Emílio Infante da Câmara e do Largo dos Pasteleiros.

Mais vida e mobilidade no centro histórico de Santarém, com a requalificação de espaços públicos que promovem a acessibilidade e a sustentabilidade, são a base da candidatura apresentada pelo município a este prémio.