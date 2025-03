APPACDM de Santarém comemora 53 anos ao serviço da comunidade

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém assinalou o 53º aniversário nas suas instalações, no Vale de Santarém.

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém assinalou o 53º aniversário nas suas instalações, no Vale de Santarém. O presidente da instituição, Luís Amaral, reafirmou os “53 anos de trabalho, conquistas, angústias, partilha, mas, sobretudo, de cumprimento de uma missão onde o amor diariamente renasce e orienta as nossas práticas”. Para destacar a hora de celebrar com todos os amigos, utentes, colaboradores e famílias, o dirigente fez questão de agradecer a todos que têm ajudado ao longo do já longo percurso que a APPACDM de Santarém tem percorrido ao serviço da comunidade.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, também esteve na cerimónia que celebrava “53 anos de uma história muito bonita, que honra a nossa memória colectiva e, sobretudo, uma história de serviço e de apoio ao outro”, destacando o trabalho de equipa que envolve famílias, utentes e os funcionários da instituição. “Sei que o vosso papel, o vosso trabalho, a vossa amizade e o amor que entregam aos utentes é fundamental para atingirmos o sucesso que esta instituição atinge todos os anos, todos os dias ao longo de tantos anos”, concluiu.

O programa comemorativo começou com uma missa presidida por D. José Traquina, bispo de Santarém. Na sessão prestou-se homenagem a trabalhadores da APPACDM de Santarém e o procedeu-se à entrega de uma placa comemorativa oferecida pelo município à APPACDM de Santarém pelo 53º aniversário.