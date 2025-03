Suspeito de pornografia de menores em Abrantes sai com termo de identidade e residência

O jovem de 22 anos detido na quinta-feira, 27 de Março, em Abrantes pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de pornografia de menores saiu em liberdade, mas sujeito a termo de identidade e residência, revelou fonte policial. Em declarações à Lusa, fonte policial disse que o detido “saiu em liberdade com termo de identidade e residência”, a medida de coacção mínima, depois de ter sido presente às autoridades judiciárias competentes, no Tribunal de Santarém, para interrogatório e aplicação das medidas de coacção.

Segundo a mesma fonte, como atenuantes para a aplicação das medidas de coacção poderá ter pesado o facto de o jovem, desempregado, não ter antecedentes criminais e de não haver indícios de partilha dos ficheiros multimédia com conteúdos pornográficos envolvendo menores, pelo que vai aguardar o desenvolvimento do inquérito em liberdade.

A PJ de Leiria anunciou a detenção do jovem, em flagrante delito, pela alegada prática de crimes de pornografia de menores. A detenção ocorreu na sequência do cumprimento de mandados de busca emitidos para a residência do suspeito. Após a realização de uma busca domiciliária na localidade de Alferrarede, no concelho de Abrantes, a PJ “constatou, através de pesquisas informáticas efectuadas ao computador e telemóvel de que dispunha, a posse de dezenas de ficheiros multimédia de conteúdo pornográfico envolvendo menores”. O jovem está indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores. A investigação continua sob direcção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém com a coadjuvação da Polícia Judiciária.