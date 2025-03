ULS Lezíria assinalou o Dia Nacional do Dador de Sangue

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) assinalou a 27 de Março o Dia Nacional do Dador de Sangue com um programa diversificado que contemplou várias actividades dedicadas aos dadores e à importância da dádiva de sangue. Na sessão de abertura, o director do Serviço de Imunohemoterapia, João Moura, destacou a necessidade de apoio para que o serviço continue a progredir: “estamos a trabalhar para descentralizar o acesso aos cuidados e garantir a integração e valorização da nossa carteira de serviços”, disse. Pedro Marques, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, elogiou o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Imunohemoterapia e destacou a importância da generosidade, tanto dos profissionais de saúde quanto dos dadores. “Estamos a trabalhar no sentido de melhorar as condições de trabalho do serviço e permitir, no futuro, a retoma das colheitas de sangue na unidade. É um objectivo que não desistimos de concretizar”, afirmou. Segundo o responsável, a intenção é que, “numa fase seguinte, possa ser possível avançar para certificação de qualidade do Serviço de Imunohemoterapia”.

O evento contou com a entrega de diplomas de reconhecimento aos Grupos de Dadores de Sangue da Área de Influência da ULS Lezíria. Ao longo do dia decorreram ainda diversas iniciativas junto ao Serviço de Imunohemoterapia, situado na entrada do Hospital Distrital de Santarém, entre as quais a determinação do grupo sanguíneo, divulgação das acções de colheita mais próxima, um espaço para fotografia intitulado “A gota que dá a vida” e distribuição de pequenas ofertas aos utentes dos Hospitais de Dia e de Imunohemoterapia e Oncologia.