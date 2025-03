Burlas com animais de companhia estão a aumentar nas redes sociais

Jaime Pereira nem queria acreditar quando uma “simpática senhora” respondeu prontamente ao anúncio que lançou nas redes sociais a dizer que queria comprar um cão de raça Pinscher. O novo animal iria alegrar a casa depois da perda da cadela Lili, que morreu com 16 anos. “Queríamos uma nova companhia para a Sissi, que é Pinscher também”, explica a O MIRANTE. Mas a compra não correu como esperado. A partir do momento em que o homem de 77 anos fez a transferência no valor de 230 euros e depois de ter recebido uma mensagem a dizer que a transportadora iria chegar na manhã seguinte à morada indicada, nunca mais conseguiu contactar com a suposta vendedora. “Pediu-me 280 euros, ofereci 230 e aceitou. Foi sempre muito simpática e nunca desconfiei de nada”, diz. Nem quando lhe disseram, poucas horas depois de ter pago, que ia receber o cão, nem quando a transferência bancária através da Internet foi recusada. O aviso estava lá, mas Jaime Pereira ignorou. “Era 00h30 quando, teimoso, saí de casa e fui a uma caixa multibanco pagar. E aí já deu para fazer a transferência”. Voltou para casa e na manhã seguinte, depois de receber, pelas 07h30, uma mensagem da suposta vendedora a dizer que a transportadora já tinha seguido ficou à espera da tão aguardada encomenda. “Esperei, esperei e nada. Quando fui ao computador para lhe mandar mensagem vi que as dela tinham sido todas apagadas. Só lá estavam as minhas”, conta, agora ciente da armadilha em que caiu e da qual ficou sem provas à excepção do comprovativo de transferência, para uma entidade e referência- 46483, da qual já existem outras queixas relacionadas com fraude pela Internet.

Jaime Pereira diz que enviou as provas que tem para a PJ mas não acredita que vá recuperar o dinheiro. Foi também ao Banco de Portugal onde lhe foi explicado que não conseguiu fazer o pagamento online porque já não é autorizado devido a mais casos de burla. “Por isso a burlona me disse para pagar no multibando e assim caí como idiota e paguei. Fiquei sem 230 euros e sem o Pinscher”, lamenta, esperando alertar outras possíveis vítimas.

Burlões aproveitam-se do amor dos donos

As burlas envolvendo animais de estimação são uma ameaça crescente na Internet, com os burlões a aproveitar a sensibilidade que as pessoas têm quando se trata de animais desaparecidos, em perigo, ou quando estão a experienciar o luto e procuram uma nova companhia. A Ordem dos Médicos Veterinários tem estado atenta e chegou a emitir um comunicado a alertar para tentativas de burla e explicando o esquema utilizado. Nesse caso relacionado com o desaparecimento de animais que, recorde-se, fez pelo menos três vítimas na região no final do ano passado quando um burlão se fez passar por veterinário e disse às pessoas que tinha os seus animais e que estavam gravemente feridos. Em qualquer que seja o tipo de fraude envolvendo animais, como no caso da venda que geralmente envolve fotografias tiradas por criadores ou histórias comoventes sobre o animal precisar de um lar urgente, é pedido o pagamento adiantado. A Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais tem alertado para este tipo de esquema, sensibilizando para que sejam apresentadas queixas nas autoridades.