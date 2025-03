Caminhada em Tomar no Dia Internacional do Lixo Zero

Tomar vai receber o 5.º Plogging Challenge Portugal no sábado, 30 de Março. A iniciativa, que decorre no Dia Internacional do Lixo Zero, apresenta-se como uma actividade cultural, desportiva e cívica com percurso pela cidade. Caminhar, limpar e reciclar são os objectivos. O ponto de encontro é às 09h00 junto à Biblioteca Municipal de Tomar.