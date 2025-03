Corrida da Primavera regressa para a sua décima edição com mais de 700 crianças

Tem lugar a 7 de Abril, na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, a décima edição da Corrida da Primavera, um evento que tem vindo a marcar a comunidade pelo seu impacto social e educativo. A iniciativa, promovida pelo ATL da Bolonha, tem ao longo da última década promovido a união, a saúde e o bem-estar infantil. Este ano contará com a participação de mais de 700 crianças com idades entre os 3 e os 12 anos. Crianças desde a educação Pré-Escolar até ao 2.º ciclo do Ensino Básico vão participar na prova. A Corrida da Primavera celebra o primeiro dia das férias da Páscoa dos mais pequenos e o evento conta com o apoio da junta de freguesia e da Câmara de Vila Franca de Xira, além de diversos patrocinadores, que garantem não só a realização da corrida mas também a oferta de um lanche a todas as crianças participantes.