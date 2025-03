Desafios Positivos D+ recolhem 340 quilos de lixo na cidade

Três dezenas de pessoas participaram no domingo, 9 de Março, no 2.º Plogging promovido pela equipa Desafios Positivos D+ em Santarém. Os participantes não temeram o mau tempo e palmilharam 12,63 quilómetros pela cidade, recolhendo seis sacos de 100 litros e outros 12 sacos com plástico, metal, vidro e indiferenciados. A equipa, secção da Sociedade Recreativa Operária, lamenta a enorme quantidade de plásticos, cartão e vidro que são despejados no espaço público destruindo um património que é de todos.

Os Desafios Positivos D+ salientam a importância da protecção ambiental e de um espaço harmonioso onde todos possam viver com qualidade. “Caminhar, correr ou andar de bicicleta na cidade ou nas encostas tem de ser uma experiência positiva que atraia a população a uma vida mais saudável. Esta iniciativa, onde oferecemos pequeno-almoço e almoço, só foi possível pelos excelentes apoios que os D+ obtiveram e a participação de seis outros voluntários. A equipa está em articulação com os movimentos nacional e internacional de Plogging”, refere a secção através de um comunicado.