Dia da Água celebrado em Torres Novas com debate e partilha de conhecimentos

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebeu o primeiro Encontro do Património Cultural da Água, a propósito das comemorações do Dia Mundial da Água. No primeiro dia do evento realizou-se uma “Mesa Redonda”, com moderação de Joana Rosa, do município de Torres Novas, e a participação de Deolinda Folgado, Maria Elvira Marques e José Manuel Alho. Deolinda Folgado destacou a importância da água e a necessidade de reflectir sobre a sua utilização, deixando a questão: “quais os principais desafios que se colocam às sociedades contemporâneas para a salvação e preservação do património da água?”.

Para José Manuel Alho a contaminação de nascentes, reservas ou cursos hídricos é um problema que não será fácil de resolver, pois o sentimento de impunidade é muito grande. O biólogo contou algumas experiências pessoais sobre o tema que deixou os participantes admirados e surpreendidos com o actual estado das coisas. Todos os oradores referiram a questão da educação como uma das principais causas do insucesso na preservação do património da água, reforçando que a base da protecção ambiental é a educação, mas que esse trabalho está a perder-se e que o público jovem está cada vez menos interessado no assunto.