Eliminado foco de insalubridade junto à Biblioteca Municipal de Tomar

A Câmara de Tomar eliminou recentemente um espaço considerado de insalubridade no espaço exterior da Biblioteca Municipal de Tomar. Com a intervenção, foi criado um acesso ao jardim no alçado poente, paralelo à Rua Manoel de Matos, facilitando o usufruto do espaço aliado à fruição de uma leitura.



O alçado junto ao edifício sede da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais foi fechado, pretendendo eliminar a insalubridade pública do espaço antes encantonado e aumentando a área para recepção do auditório. Permitindo o acesso a utentes com mobilidade condicionada, foi ainda adicionada uma saída de emergência em caso de incêndio.



As melhorias concretizadas são o início de uma intervenção alargada que envolve a requalificação de todo o edifício, introduzindo melhorias na utilização dos diferentes espaços, investindo na segurança e na redução do consumo de energia.