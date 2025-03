Mau tempo deixa famílias desalojadas em Salvaterra, Benavente e Azambuja

A passagem da depressão Martinho na região provocou vários danos materiais devido ao vento forte que se fez sentir. Houve quem ficasse sem casa por causa do mau tempo, como é o caso do casal que vivia com os três filhos em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos. Ana Silva optou por ir para casa da irmã, em Muge, para ficar mais perto da escola dos filhos. A força do vento fez com que as chapas “sandwich” dos quartos das crianças partissem as telhas das outras divisões. Ana Silva mudou tudo para o seu quarto, mas calcula que haja electrodomésticos avariados e a prioridade tem sido tratar da roupa das crianças para terem o que vestir. “Apesar de hoje ser um dia muito difícil porque o mau tempo destruiu o nosso lar, vamos arregaçar as mangas e construir tudo de novo, porque eu estarei aqui e nada me vai mandar abaixo”, escreveu o marido, João Teles, nas redes sociais.

No concelho de Benavente, um casal de Samora Correia, que vivia com os dois filhos menores numa casa de madeira, também perdeu tudo. O telhado voou e levou parte das paredes, móveis, portas e janelas. Na zona do Vale da Adega, no concelho de Azambuja, duas pessoas ficaram desalojadas depois da habitação onde residiam ter sido atingida por um eucalipto de grande porte. A informação foi confirmada a O MIRANTE pela vereadora com o pelouro da Protecção Civil, Ana Coelho, que adiantou que a habitação foi dada como inabitável após ter sido alvo de vistoria urgente por parte dos técnicos do município. No concelho de Azambuja, registaram-se na madrugada de 20 de Março 30 ocorrências devido à passagem da tempestade Martinho, como a queda de uma antena de rádio em Casais dos Britos, que levou ao corte de trânsito, e de uma árvore num dos edifícios da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, que provocou alguns danos no telhado.

Queda de varandas e viaturas danificadas em VFX

Um dos concelhos mais afectados foi o de Vila Franca de Xira, com 185 ocorrências, sobretudo queda de árvores e estruturas, tendo sido mobilizados 706 operacionais. Não se registaram desalojados nem danos pessoais, mas a noite para alguns moradores foi passada em claro. Na Rua Soeiro Pereira Gomes, no Forte da Casa, uma varanda não resistiu à intempérie e desabou para o passeio durante a madrugada. Na urbanização Malvarosa, em Alverca do Ribatejo, os vidros de uma das varandas de um prédio caíram para a via pública. Na Estrada Nacional 10 e na Auto-estrada A1, eram visíveis estruturas publicitárias e “outdoors” que não resistiram ao vento.

Na freguesia da Póvoa de Santa Iria, há registo de várias viaturas estacionadas que ficaram danificadas por causa da queda de árvores e ramos. Foi o caso de Carlos Martins, morador no Bairro Chepsi. Ainda na Póvoa de Santa Iria, os vidros de algumas paragens de autocarro partiram e, na zona ribeirinha, os sinais de trânsito junto à urbanização Villa Rio caíram praticamente todos. Em Vialonga, registaram-se quedas de árvores e estruturas de metal. No dia 21 de Março, as actividades lectivas em cinco escolas do concelho de Vila Franca de Xira foram suspensas devido a estragos causados pelo mau tempo.