Abrantes aprova regulamento para concessionar gestão da nova creche municipal

A Câmara de Abrantes aprovou, por unanimidade, o início do procedimento do regulamento para cedência de equipamento para instalação e gestão de funcionamento da Creche Municipal por uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social). O regulamento vai ser submetido à participação pública onde os interessados poderão apresentar contributos, num prazo de 10 dias úteis, conforme está estabelecido no Código de Procedimento Administrativo (CPA). O presidente da câmara municipal, Manuel Jorge Valamatos, reafirmou a importância de encontrar um parceiro que tenha experiência na área da infância e da educação e que possa gerir adequadamente o funcionamento da creche. “Existem no concelho de Abrantes agentes com muita maturidade e experiência nesta área de intervenção, pelo que queremos encontrar um parceiro capaz de executar a parte operacional deste equipamento”, refere.

Face ao aumento da imigração, o vereador Diogo Valentim (PSD) questionou se há planos para a construção de outras creches, ao qual o presidente da câmara afirmou que, se o número de alunos e crianças continuar a crescer, a nova creche provavelmente não será suficiente. “Temos muito mais alunos do que tínhamos há 11 anos e isso obriga-nos a adaptar os centros escolares e as creches. Na minha opinião, esta creche não vai chegar e penso que deve haver mais investimentos privados, porque dantes o Estado não financiava as creches e agora fá-lo, o que muda tudo”, sublinhou.

Recorde-se que está a decorrer a empreitada de Requalificação da Escola EB1 N.º2, no Alto de Santo António, para a instalação de Creche Municipal de Abrantes, que terá capacidade para acolher 107 crianças e que tem um investimento de cerca de 1,8 milhões de euros.