Complexo de Piscinas de Azambuja equipado com oxigenoterapia

A Câmara de Azambuja, juntamente com A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche, implementou no Complexo de Piscinas de Azambuja um equipamento de oxigenoterapia para reforçar a segurança naquela infraestrutura, que já contava com um desfibrilhador automático externo. O novo equipamento vem permitir que os nadadores salvadores possam, em caso de emergência, administrar oxigénio de forma imediata a uma vítima de afogamento.

A oxigenoterapia, explica o município em comunicado, desempenha um papel crucial no tratamento de vítimas de afogamento, já que estas frequentemente sofrem de hipóxia - uma insuficiência de oxigénio nos tecidos do corpo. A administração antecipada de oxigénio pode aumentar significativamente a sobrevivência e recuperação da vítima, tornando fundamental a disponibilidade de oxigenoterapia nas instalações aquáticas, para uma maior eficácia no atendimento a emergências.

A utilização de oxigénio suplementar durante o Suporte Básico de Vida apresenta várias vantagens, sublinha a autarquia, dando como exemplo a redução do risco de transmissão de doenças, onde o contacto entre o socorrista e a vítima diminui com a utilização do insuflador manual, e uma melhoria na oxigenação, com o aumento da concentração de oxigénio no sangue e nas células das vítimas socorridas, elevando a probabilidade de sobrevivência.