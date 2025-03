Moradores do Porto Alto preocupados com praga de baratas

Alguns moradores do Porto Alto e de Samora Correia, no concelho de Benavente, continuam a denunciar a existência do que consideram ser um problema de saúde pública devido à presença de baratas em várias zonas urbanas, alertando para a necessidade de uma intervenção mais eficaz das entidades responsáveis. Residente há quatro anos no Porto Alto, Flávio Silva integra a administração do condomínio onde vive, mas sublinha que a sua preocupação vai além da área onde vive e se estende a toda a localidade e a Samora Correia, onde diz ouvir relatos semelhantes por parte de amigos e vizinhos. “Há um problema grave de saúde pública por um deficiente controlo de pragas. Não sou especialista, mas percebi em conversa com profissionais que temos uma barata - conhecida como barata americana - que pode atingir 10 centímetros e se esconde nos colectores. Aparece sobretudo em dias de muito calor”, relata.

O morador, que se queixou da situação em sessão camarária, afirma que este ano já encontrou baratas na garagem do prédio e que, nos meses mais quentes, o problema se agrava significativamente. Quando chega o calor, segundo refere, vêem-se às dezenas e centenas e é isso que o apoquenta. Admite que sabendo deste problema de antemão talvez não se tivesse mudado para o concelho onde tem gosto em morar. Flávio Silva destaca que esta é uma preocupação comum entre os moradores, sendo um dos problemas mais referidos pelos vizinhos. Apesar das várias intervenções de desinfestação realizadas no condomínio, o problema persiste. As acções, como explica, atenuam o problema, mas não o eliminam definitivamente. O morador, que trabalha como assessor de comunicação no município de Alenquer, acredita que erradicar as baratas totalmente pode ser difícil, mas gostaria de encontrar uma solução mais eficaz. Recorda que, no último trimestre de 2024, contactou a Câmara Municipal de Benavente e recebeu uma resposta pronta, tendo sido proposta uma intervenção conjunta que acabou por ser realizada. A intervenção correu bem, mas apenas mitigou o problema e não o resolveu na origem, que é isso que Flávio Silva e outros moradores pretendem. Segundo os profissionais da área da desinfestação com quem falou, a solução definitiva para o problema exige uma acção coordenada da câmara municipal e da empresa Águas do Ribatejo, responsável pelo saneamento na região. “Vivi num município vizinho durante mais de 30 anos e, felizmente, nunca me apareceu nenhuma barata em casa. Desde há quatro anos, são um amigo completamente indesejado”, lamenta, questionando a autarquia sobre que medidas estruturais podem ser implementadas para resolver a questão.