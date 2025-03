TechFrame celebra 25º aniversário no Tagusvalley em Abrantes

A TechFrame, empresa de referência no desenvolvimento de software para a gestão da Propriedade Industrial e para o Desenvolvimento e Investigação em Algoritmos Avançados de IA, celebra o seu 25.º aniversário no Auditório do Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes. O evento reune colaboradores, parceiros e convidados para celebrar um percurso de sucesso e apresentar os mais recentes avanços tecnológicos da empresa, contando com a presença de colaboradores, bem como entidades institucionais e empresariais.

Fundada em 2000, a TechFrame tem desempenhado um papel importante na evolução da tecnologia aplicada à Propriedade Industrial e na área do estudo avançado de imagens. Com um forte compromisso com a Investigação e Desenvolvimento (I&D), a empresa tem desenvolvido soluções de vanguarda que impulsionam a inovação neste sector, a nível nacional e internacional. O esforço colectivo entre a Techframe e o Tagusvalley reforça o compromisso com a excelência tecnológica e fortalece a capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Através da parceria, é possível o acesso privilegiado a uma rede de empresas e profissionais que partilham o compromisso com a tecnologia e a inovação, facilitando a troca de ideias e a colaboração em projectos disruptivos, expandindo as oportunidades de negócio, lê-se em comunicado.