Vila Franca de Xira quer linha de crédito para estragos da depressão Martinho

O município de Vila Franca de Xira ainda está a fechar a contabilização do custo total dos danos provocados no concelho pela passagem da depressão Martinho – e que causou 185 ocorrências numa só noite - e defende que o Governo deve criar uma linha de crédito para ajudar os municípios afectados a dar resposta às necessidades.

No concelho ribatejano o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, avança que os principais estragos foram verificados nas marinas de Vila Franca de Xira e da Póvoa de Santa Iria, tendo até havido registo de embarcações parcialmente afundadas. “Estamos ainda a apurar os custos dos danos e além das marinas já sabemos também que a estrutura e alguma maquinaria das piscinas da Cimpor, geridas pela Euterpe Alhandrense, sofreram estragos, juntamente com instalações dos escuteiros", refere.

O autarca diz ainda não ter qualquer indicação do governo para saber se vai abrir alguma linha de crédito ou apoio do Estado para estas ocorrências. "Mas vamos ter uma reunião com a Área Metropolitana de Lisboa em que falaremos desta matéria”, prometeu o autarca. O assunto veio a lume na última reunião de câmara em que Fernando Paulo Ferreira foi questionado sobre os danos existentes no concelho decorrentes da passagem do mau tempo. O autarca garantiu já ter dado indicações para que os trabalhos de reparação avancem o mais depressa possível nos casos que sejam urgentes.

A passagem da depressão Martinho, recorde-se, provocou 185 ocorrências no concelho de VFX, sobretudo quedas de árvores e de estruturas, tendo sido mobilizados 706 operacionais dos corpos de bombeiros, Serviço Municipal de Protecção Civil, PSP, GNR, SMAS, câmara e juntas de freguesia.

Das 185 ocorrências, 97 foram quedas de árvores, 6 quedas de redes de fornecimento eléctrico, 7 desabamentos parciais de edifícios, 26 quedas de elementos de construção, 22 quedas de estruturas temporárias ou móveis (sobretudo painéis publicitários) e houve ainda necessidade de proceder a 25 limpezas de via e sinalização de perigo, havendo também registo de dois deslizamentos de encostas. Nas operações estiveram envolvidos 706 operacionais e 214 veículos. Não houve registo de desalojados.