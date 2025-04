Bruno Ventura e Madalena Lage de VFX nas listas do PSD ao Parlamento

A lista de candidatos à assembleia da república do PSD para as legislativas de Maio apresenta dois nomes do concelho de Vila Franca de Xira a concorrer pelo círculo de Lisboa: Bruno Ventura, da Póvoa de Santa Iria, que aparece num elegível 10º lugar e Madalena Lage, actual presidente da Assembleia de Freguesia de VFX, que surge num mais distante 44º lugar. Na lista volta a não constar o nome de David Pato Ferreira, actual vereador na Câmara de VFX pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). A O MIRANTE o autarca diz que não figura na lista dos social-democratas para se dedicar com foco total nos desafios locais de Vila Franca de Xira, onde depois de um mandato na oposição tudo indica que deverá vir a ser recandidato à presidência do município nas autárquicas deste ano.