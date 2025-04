Detido por violência doméstica em Alcanena fica em prisão preventiva

Um homem, de 49 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), em Alcanena, por violência doméstica contra a sua ex-companheira, tendo ficado em prisão preventiva depois de presente a tribunal, revelou aquela força policial. Em comunicado, a GNR de Santarém informou que o suspeito, com antecedentes criminais, “exercia violência física e psicológica contra a vítima, a sua ex-companheira, de 54 anos”.

No decorrer de uma acção de investigação por violência doméstica, desenvolvida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) da GNR, foi dado cumprimento a um mandado, no sábado, dia 29 de Março, que culminou com a detenção do suspeito. O detido, já com antecedentes criminais em Portugal e Espanha, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.