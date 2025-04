IPSS do concelho de Ourém com várias obras em curso

No concelho de Ourém são várias as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com obras em curso que contam com o apoio financeiro do município para a ampliação e construção de novas infraestruturas, assim como das respectivas juntas de freguesia. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado de outros autarcas, visitaram várias empreitadas para perceber a sua evolução. A visita teve início na Associação de Bem Estar de Urqueira, onde estão a decorrer obras de ampliação das instalações. Em Fátima, o executivo visitou o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, onde estão a ser realizadas obras para a construção de um Lar Residencial, com um custo total de 1,5 milhões de euros, dos quais o município apoia com 154 mil euros. A nova infraestrutura terá capacidade para 24 pessoas.

Ainda em Fátima, a comitiva visitou a nova sede e estrutura residencial para pessoas idosas da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém, uma obra orçada em quatro milhões de euros, na qual o município firmou um protocolo de colaboração no valor de 250 mil euros. No Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, os autarcas conheceram as novas instalações e as obras de ampliação do Lar e Centro de Dia. O município está a apoiar o projecto com 117.081,50 euros, o que corresponde a 50% do valor elegível privado, não comparticipado, no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais PARES 3.0 – 3ª Geração.

A visita terminou na Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, onde as obras de reabilitação da Estrutura Residencial de Apoio a Idosos estão a decorrer. O município irá financiar a obra com 250 mil euros, permitindo a expansão da capacidade de acolhimento, passando de 64 para 80 utentes, com um investimento total de 4,4 milhões de euros.