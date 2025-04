Mercado de Santarém reabre com muitas expectativas após seis anos encerrado para obras

O Mercado Municipal de Santarém reabriu ao público no feriado municipal, a 19 de Março, seis anos depois de ter fechado para obras de requalificação, com uma estrutura renovada e com 75% das bancas disponíveis abertas. Em declarações à Lusa, o presidente da empresa municipal Viver Santarém, Carlos Coutinho, responsável pela gestão do espaço, sublinhou a importância da reabertura para a cidade. “As pessoas esperavam muito por este momento. Foi um processo longo, com mais constrangimentos do que o previsto, mas as pessoas estavam à espera deste dia e conseguimos devolver este espaço à cidade e aos escalabitanos”, afirmou.

A requalificação do espaço incluiu a modernização das infraestruturas e a organização das bancas, privilegiando a venda de produtos hortofrutícolas, peixe e outros produtos locais e biológicos. De acordo com a empresa municipal, cerca de 25 bancas já estão em funcionamento e, numa segunda fase, a empresa pretende abrir uma série de lojas para acolher outro tipo de comércio. “Vamos tentar que seja possível, no mais curto espaço de tempo possível, começar a abrir as lojas à volta do mercado com outro tipo de comércio, com restauração e bebidas e outros tipos de negócios que possam também ajudar àquilo que é a fixação de pessoas e de trazerem mais pessoas ao mercado”, afirmou Carlos Coutinho.

Num comunicado, a empresa referiu que os comerciantes mais antigos regressam ao local de origem, num espaço que se assume como um “centro de dinamização económica, cultural e turística, promovendo o melhor dos produtos locais e da gastronomia”. A autarquia tentou inicialmente atrair investidores privados para a gestão do espaço, mas a falta de propostas viáveis levou à escolha da empresa municipal Viver Santarém, dedicada à promoção do desporto e da actividade desportiva em Santarém. Segundo o responsável, a empresa, até então focada na administração de instalações desportivas, teve que se adaptar a um novo modelo de negócio. “A Viver Santarém tem neste momento entre 35 a 40 instalações desportivas sob a sua responsabilidade. Ainda estamos num processo de adaptação interna, de criarmos uma estrutura e ficar dedicada exclusivamente a esta área de negócio, porque sai fora do âmbito daquilo que eram as nossas actividades normais”, referiu. O Mercado Municipal de Santarém vai funcionar de terça a sábado, das 07h00 às 13h00.