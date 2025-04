Obras na Estrada da Carreira de Tiro vão melhorar mobilidade em Santarém

Já está em curso a requalificação da Estrada da Carreira de Tiro, que liga o populoso bairro de São Domingos à EN3, em Santarém, num investimento de 500 mil euros. A requalificação resulta de um contrato interadministrativo entre o município e a União de Freguesias da Cidade de Santarém, na qual a câmara assegura o valor necessário para as obras e a junta ficou encarregue do lançamento do concurso e contratação do empreiteiro.

Na última reunião de câmara, o presidente do município, João Leite (PSD), definiu “como estratégico” avançar para esta requalificação, que tem como objetivo não só ligar o Bairro de São Domingos à EN3, mas também assegurar “a sua segurança e atractividade”, uma vez que se trata de uma via estruturante para a cidade.

A obra, dividida em duas fases, vai custar 500 mil euros e prevê a drenagem de águas pluviais, construção de passeios e ciclovia, pavimentação ao longo de toda a via assim como a implementação da sinalização de trânsito.