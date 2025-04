Centro de Saúde da Chamusca está a anunciar na sua página de Facebook a saída do médico e coordenador da unidade. Os comentários e as respostas de quem está a gerir a página dão indicações de que alguém está a aproveitar o Dia das Mentiras para gozar com a desgraça.

Página de Facebook do Centro de Saúde da Chamusca anuncia saída do médico César Monteiro

A página de Facebook da Unidade de Saúde Familiar (USF) da Chamusca, que gere o centro de saúde local, está a anunciar a saída do médico e coordenador César Monteiro, desejando-lhe muitos êxitos no seu novo projecto profissional. Até às 17h30 desta terça-feira, o texto tem 17 comentários e meia dúzia de partilha. Aparentemente e pelos comentários, a direcção do centro de saúde está a utilizar a rede social Facebook para brincar ao Dia das Mentiras, que se comemora dia 1 de Abril.

O MIRANTE ligou para fonte da ULS Lezíria a pedir esclarecimentos, mas do outro lado e alguns minutos depois do nosso telefonema, a confirmação não chegou, embora tenha havido alguma surpresa e estupefacção pelo facto dos responsáveis da UFS da Chamusca estarem aparentemente a brincar com coisas sérias.

A saída de César Monteiro é falada desde há muito tempo, o que não é de admirar, tendo em conta que o Centro de Saúde da Chamusca vive num permanente sufoco com a falta de profissionais de saúde e também de logística.