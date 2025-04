Vila Franca de Xira actualiza normas para barco varino “Liberdade”

O barco varino “Liberdade”, uma embarcação histórica integrada no Núcleo Museológico do Município de Vila Franca de Xira desde 1987, vai ter normas de funcionamento e utilização actualizadas para acomodar um acréscimo do número de visitantes e de saídas no rio Tejo. O documento com as novas normas de utilização do barco foi aprovado em reunião de câmara.

O objectivo, segundo o município, é garantir uma melhor gestão da embarcação e proporcionar aos utilizadores uma experiência mais organizada e segura.

Construído em 1945 na zona de Rio de Moinhos, no concelho de Abrantes, o varino “Liberdade” desempenhou inicialmente funções no transporte de mercadorias no Rio Tejo, sendo posteriormente adaptado para o transporte de resíduos entre Lisboa e a Margem Sul. Em 1987, foi adquirido pelo município de Vila Franca de Xira com o propósito de promover a vivência e interacção com o Rio Tejo e a Reserva Natural do Estuário do Tejo. O município é responsável pela administração, manutenção e divulgação deste património natural, cultural e paisagístico do concelho.

Esta embarcação histórica está vocacionada para actividades destinadas à comunidade escolar, associações sem fins lucrativos, munícipes e turistas.