Colisão entre três veículos provocou feridos em Tomar

Uma colisão entre três veículos ligeiros, que ocorreu na Estrada do Prado, em Tomar, provocou ferimentos a duas pessoas. O alerta para a ocorrência foi dado às 13h30 de dia 1 de Abril. No acidente estiveram envolvidos um automóvel, uma carrinha da Santa Casa da Misericórdia de Tomar e uma viatura de transporte de doentes não-urgentes. O violento embate resultou apenas em ferimentos leves no condutor do automóvel e da viatura de transporte de doentes, outras duas pessoas foram assistidas, mas recusaram tratamento hospitalar. No local estiveram os Bombeiros do Município de Tomar para prestar assistência às vítimas.