Homem detido em Benavente por violência doméstica fica com pulseira electrónica

Um homem de 43 anos foi detido no concelho de Benavente, por violência doméstica contra a companheira de 36 anos, tendo ficado sujeito a vigilância electrónica, revelou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que a detenção foi efectuada no dia 28 de Março pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

De acordo com a Guarda, as diligências policiais realizadas permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica, física e sexual contra a vítima. Na sequência da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou a proibição de contacto com a vítima, por qualquer meio, directo ou indirecto, e proibição de se aproximar da residência, local de trabalho ou outros locais frequentados pela vítima num raio de 500 metros.