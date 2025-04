Os novos tempos da Torre das Cabaças em Santarém

A remodelada Torre das Cabaças, em Santarém, voltou a poder ser visitada desde dia 19 de Março, feriado municipal. A reabertura do monumento nacional contou com a presença da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, que não há muito tempo tinha estado na cidade para assinalar a reabertura da vizinha Igreja de São João do Alporão, então também com o primeiro-ministro. Apesar do Governo estar com os dias contados e com eleições antecipadas à vista, a governante garantiu que estará, até ao último dia em funções, “com Santarém e por Santarém”. E destacou que participar em cerimónias que assinalam a reabilitação de património é sempre um ponto alto para quem dedicou a sua vida profissional a essa causa e tem responsabilidades governativas.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, destacou o trabalho que tem sido feito na requalificação do património monumental e do espaço público no centro histórico da cidade, referindo que é uma estratégia para prosseguir, estando na calha a requalificação dos largos dos Pasteleiros e Emílio Infante da Câmara, bem como um novo pavimento, mais inclusivo e acessível, nas ruas Serpa Pinto e Capelo e Ivens.

Nos três níveis do Núcleo Museológico do Tempo estão exibidas peças ligadas a esse temática, nomeadamente dezenas de relógios com as mais diversas características, sendo peça central o engenho do relógio do monumento, que proporciona uma vista privilegiada sobre a cidade. No primeiro piso, foi instalada uma exposição dedicada ao tempo e à própria torre, acompanhada por uma colecção de relógios de sol. O segundo piso alberga uma exposição com cerca de 30 relógios adquiridos pelo município há várias décadas.

Já no terceiro piso, foi criado um miradouro, que oferece uma vista panorâmica de 360 graus sobre Santarém.

O edifício manuelino do século XVI estava encerrado desde a pandemia. Segundo o vereador da Cultura, Nuno Domingos, a intervenção abrangeu tanto o exterior como o interior da torre. “Estamos a falar de uma torre manuelina que remonta ao século XVI, o que significa que, ciclicamente, precisa de ser reabilitada. Foi esse o processo que decorreu na primeira metade do ano passado”, explicou.

“Nós introduzimos na museografia da Torre a colecção de relógios. Não estão todos expostos, mas seleccionámos os mais significativos. São mais de 30 relógios, numa colecção absolutamente fabulosa, considerada, senão a melhor, uma das melhores do país”, destacou o vereador.