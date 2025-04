Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros vai ter Guardiãs da Natureza

O Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros vai integrar a Rede de Guardiãs da Natureza e Desenvolvimento Sustentável do Mundo Rural, uma iniciativa que visa promover o envolvimento e a capacitação de mulheres em territórios rurais. O projecto, desenvolvido em parceria com a ADIRN (Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte), foi apresentado no auditório municipal de Alcanena pela sua coordenadora, que destacou o papel estratégico das mulheres no desenvolvimento económico e ambiental nas regiões com baixa densidade populacional. “No fundo queremos mobilizar o papel das mulheres na sustentabilidade, na natureza e na biodiversidade. Nesse sentido desenhei este projecto para estimular o aparecimento de projectos de empreendedorismo e de iniciativas desenvolvidas por mulheres nos territórios do interior e com baixa densidade populacional”, afirmou Susana Vale, presidente da Business as Nature. Segundo a responsável, a rede combina sua paixão pessoal pela natureza com a sua vontade de promover o empoderamento feminino nas áreas rurais.

O projecto do Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros, situada entre os concelhos de Leiria, Rio Maior, Torres Novas e Tomar, inclui um plano de capacitação com três workshops, nos quais as participantes irão desenvolver projectos ou ideias de negócio para implementar no território. O programa inclui também formações online através da plataforma NOW, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com 32 horas de formação entre Março e Junho deste ano. Segundo a responsável, a meta é formar 20 “guardiãs” com a expectativa de que metade dos projectos concebidos – desde produção agroalimentar (queijos, pães, compotas) a iniciativas culturais, turismo de natureza e educação ambiental – sejam implementados na região.

A dirigente adiantou ainda que numa fase posterior, os projectos vão ser apresentados a potenciais financiadores ou parceiros, com o objectivo de os implementar na região. “Estamos a contar com cerca de 20 guardiãs que consigam ter 20 projectos e que depois desses 20, metade possam efectivamente ter condições de serem implementados neste território, o que será, para um território com esta dimensão, bastante significativo ter 10 iniciativas desenvolvidas por mulheres”, referiu. A Rede de Guardiãs da Natureza e Desenvolvimento Sustentável do Mundo Rural iniciou-se em 2023 no Parque Natural do Litoral Norte, Parque Natural de Montesinho, Parque Natural da Serra da Estrela, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto/Reserva Natural do Paul da Arzila, Parque Natural do Vale do Guadiana e Parque Natural da Ria Formosa. Numa segunda fase, que arrancou no final de 2024, vai abranger mais seis novas áreas: estuário do Tejo, Douro Internacional, serras da Lousã e Açor, serra de Aire e Candeeiros, Parque Nacional Peneda Gerês e Tejo Internacional.