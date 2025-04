Procurador-Geral da República em Santarém

O Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, está esta quinta-feira, 3 de Abril, em Santarém para reunir com os procuradores da comarca, que abrange todo o distrito, e conhecer as instalações e as dificuldades do Ministério Público. A procuradora coordenadora da comarca, Dulce Alves, traçou alguns dos problemas que se prendem com a falta de meios humanos e técnicos.

Amadeu Guerra reconheceu que um dos grandes problemas, apesar de haver falta de magistrados, é carência de oficiais de justiça a quem agradeceu o esforço que têm feito mesmo fora das horas de trabalho. E salientou que estes profissionais devem ser remunerados de acordo com o que fazem para que a justiça funcione, prejudicando muitas vezes as suas famílias.

O Procurador-Geral da República referiu ainda que a Comarca de Santarém é um exemplo nas relações entre as várias áreas, salientando que há uma boa relação entre juíza presidente, procuradora coordenadora e administrador judiciário, o que, sublinhou, não se encontra em algumas comarcas. Amadeu Guerra realçou que quando a relação é boa a justiça funciona melhor.