Conferência sobre Incapacidade Invisível decorre no Politécnico de Tomar

A Invisible Talks – 1ª Conferência sobre Incapacidade Invisível – Design, Acessibilidade e Comunicação, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), decorre esta sexta-feira, 4 de Abril, na Sala da Biblioteca do Instituto Politécnico de Tomar (IPT). A sessão de abertura contou com a presença do presidente da CIMT, Manuel Valamatos, e da vice-presidente do IPT, Natércia Santos.

A iniciativa divide-se em dois painéis, um de manhã e outro de tarde. O primeiro painel contou com a intervenção de Catarina Gestosa da Silva, que apresentou o projecto Comunicar a Incapacidade Invisível, seguida de Bruno Giesteira, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. A manhã terminou com um momento musical por Paulo Serafim. O segundo painel arrancou com a participação de Fernando Moreira da Silva, da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, seguido de uma mesa redonda moderada por Catarina Gestosa da Silva (IPT) e Joana Carvalho (CIM Médio Tejo). A sessão termina com a intervenção do secretário intermunicipal da CIM Médio Tejo, Jorge Simões.

O objectivo principal da conferência é proporcionar uma oportunidade de apresentação, partilha, reflexão e discussão de especialistas sobre as necessidades e desafios de pessoas com incapacidades invisíveis, com foco no acesso ao atendimento prioritário, ao emprego, à educação, à saúde, às relações sociais e familiares, e à luta contra o estigma.