Novos focos de poluição na ribeira junto à Fabrióleo e a denúncia falsa às autoridades

A ribeira da Boa Água, junto à Fabrióleo, antiga fábrica de óleos vegetais situada em Carreiro da Areia, concelho de Torres Novas, foi alvo de novas descargas poluentes, durante a madrugada em pelo menos três dias distintos, a última a 26 de Março. Quem mora próximo do local garante ter visto camiões-cisterna parados junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) da ex-Fabrióleo, suspeitos de serem os responsáveis pelas descargas de uma matéria com coloração avermelhada na ribeira.

A situação foi denunciada ao Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR pelo movimento Basta, que compara o sucedido às descargas poluentes também de coloração avermelhada registadas recentemente em Vendas Novas, onde se sabe que está a decorrer uma megaoperação à Extraoils, devido à suspeita de más práticas e irregularidades contra o ambiente. Esta empresa de óleos vegetais abriu em 2020 pelas mãos da mesma família que detinha a Fabrióleo e que, segundo o Basta, voltou a comprar os terrenos onde esteve instalada a antiga fábrica assim como os depósitos verticais que lá estavam.

“Essa família sempre disse que se queria vingar de Torres Novas por causa do fecho da fábrica”, diz a O MIRANTE um dos responsáveis pelo movimento ambientalista que tem travado uma luta de anos contra a poluição na ribeira da Boa Água. A Fabrióleo, recorde-se, teve ordem de encerramento decretada em 2018 pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, depois de muitas denúncias de episódios de poluição.

Denúncia falsa para despistar as autoridades

Após os mais recentes focos de poluição na ribeira da Boa Água, o movimento Basta teve conhecimento de um email que foi enviado, entre outros organismos públicos, para a Procuradoria Geral da República e para o director da Polícia Judiciária, a denunciar uma outra empresa do concelho de Torres Novas como sendo a responsável pelos atentados ambientais. O mesmo email, refere o movimento, envolve ainda os serviços do Urbanismo da Câmara de Torres Novas, executivo municipal e uma representante do Ministério Público que é casada com um funcionário daquela autarquia. “Isso obriga a que seja feita uma investigação, o que vai desviar atenções do que realmente interessa”, refere o ambientalista.

O email foi criado com o nome de um conhecido elemento do Basta, numa tentativa, acredita, “de lhe dar alguma credibilidade”, já que vai assinado por um ambientalista que se tem dedicado a denunciar episódios de poluição naquele concelho. “Foi utilizado um nome abusivamente e, por isso, vamos fazer queixa ao Ministério Público. Trata-se de um crime”, refere ao nosso jornal.