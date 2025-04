Politécnico de Tomar recebe Conferência sobre Incapacidade Invisível

A Sala da Biblioteca do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai receber a Invisible Talks - 1ª Conferência sobre Incapacidade Invisível – Design, Comunicação e Acessibilidade. O evento promovido pela CIM Médio Tejo, em parceria com o IPT, vai decorrer na sexta-feira, 4 de Abril. Pretende sensibilizar para a existência de incapacidades de diferentes tipos - visuais, motoras, auditivas, mentais, físicas ou múltiplas -, que não são visíveis à primeira vista, mas que apresentam um impacto profundo na vida dos seus portadores.

A conferência conta com a participação de especialistas das áreas do design, saúde, comunicação, direito e acessibilidade para a fomentação do debate e da troca de experiências. A iniciativa procura encontrar soluções inovadoras para a comunicação eficaz da incapacidade invisível, com o objectivo de promover uma inclusão genuína.