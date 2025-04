Rua principal de Tremês vai ter finalmente passeios

Já se encontra em curso a empreitada para construção de passeios na na estrada nacional que atravessa a vila de Tremês, no concelho de Santarém.

Obra há muitos anos ansiada, já se encontra em curso a empreitada para construção de passeios na na estrada nacional que atravessa a vila de Tremês, no concelho de Santarém. A intervenção resulta de uma parceria entre a empresa pública Infraestruturas de Portugal e a Câmara de Santarém, que se comprometeu a financiar metade do investimento.

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, o presidente do município, João Leite (PS), referiu que se trata de uma obra sonhada há várias décadas que vai melhorar a mobilidade e a segurança de peões e automobilistas. A Estrada Nacional 362 atravessa a vila e a freguesia de Tremês, ligando Santarém ao norte do concelho.