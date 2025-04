Secundária do Cartaxo vai ter cursos técnicos superiores

O Instituto Politécnico de Santarém, o Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, o município do Cartaxo e a Associação Movimento Empresarial do Concelho do Cartaxo (AMECC) assinaram um protocolo de cooperação para os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) do Politécnico de Santarém serem também ministrados na Escola Secundária do Cartaxo, evitando deslocações a Santarém. O protocolo engloba os cursos nas áreas de Marketing Digital e Gestão de Negócios, isto é, cursos de nível 5 com a duração de dois anos que permitem equivalências se seguir a mesma área de estudos na licenciatura.

O agrupamento de escolas compromete-se a disponibilizar instalações, laboratórios, equipamentos e apoio logístico, assim como o acesso à biblioteca e recursos didáticos. O Politécnico de Santarém assegura o corpo docente e o conhecimento técnico. O município apoia o desenvolvimento dos cursos, identificando as necessidades de formação local, divulgando a oferta formativa junto dos munícipes e do tecido empresarial e cedendo as instalações da escola. A associação de empresários será responsável por divulgar os programas de estágio entre os seus associados, facilitando a integração dos alunos em estágios curriculares.

Pólo universitário não avançou por falta de interessados

A Câmara do Cartaxo assinou em 2022 um protocolo de cooperação estratégica com o Grupo Autónoma, que detém a Universidade Autónoma de Lisboa, com o objectivo de criar formação graduada e não graduada na cidade ribatejana, mas a formação não avançou por falta de inscritos, sabe O MIRANTE. O projecto ia inicialmente avançar com quatro formações não graduadas - Gestão de Projectos, Protecção de Dados, Gestão do Negócio do Vinho e Técnico Auxiliar de Farmácia - na Casa da Juventude, integrada no Complexo Desportivo e Cultural da Quinta das Pratas, no Cartaxo. No ano lectivo seguinte teria início a formação graduada, licenciaturas e mestrados, na antiga escola primária do Centro, Cartaxo.

Questionado na altura por O MIRANTE sobre outros projectos semelhantes que não vingaram no passado, noutros locais, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, referiu que “não é pelo facto de no passado algo ter corrido menos bem que nos vamos sentir condicionados para experimentar e dar prioridade a que outros projectos aconteçam”.