Parque Urbano das Rotas em Arruda dos Vinhos exposto em Veneza

Parque urbano com 3,5 hectares no coração do concelho de Arruda dos Vinhos, inaugurado em 2018, é visto como um bom exemplo mundial e vai estar presente na Bienal de Arquitectura de Veneza.

O projecto que deu origem ao Parque Urbano das Rotas, em Arruda dos Vinhos, vai estar presente na Bienal de Arquitectura de Veneza, em Itália, por ser considerado um bom exemplo de desenvolvimento e requalificação urbana. O conceito final que deu novo ar ao jardim, de 3,5 hectares e situado na zona central da vila, foi da autoria de um consórcio de arquitectos portugueses e italianos.

A presença na bienal de Veneza foi destacada pelo presidente da câmara, Carlos Alves, a propósito das queixas de uso indevido de estacionamento que ali tem acontecido nas últimas semanas e que o município quer combater. A requalificação do espaço e a sua transformação em Parque Urbano das Rotas foi inaugurado a 15 de Agosto de 2018 pelos secretários de estado do ambiente e do desenvolvimento e coesão, tendo ali sido inaugurada também a praça Mário Soares. É um espaço com 300 árvores e arbustos, jogos de água, circuitos de manutenção - corrida e caminhada -, aparelhos de fitness e ginásio ao ar livre e cafetaria, sempre com o rio Grande da Pipa por perto.