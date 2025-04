partilhe no Facebook

Treinador do Vilafranquense morre aos 30 anos

Cláudio Ferreira, treinador adjunto da equipa de Juvenis A da União Desportiva Vilafranquense e natural de Vila Franca de Xira, faleceu aos 30 anos. O corpo de Cláudio Ferreira sairá para o cemitério de Alverca do Ribatejo após a cerimónia religiosa na Igreja de São Pedro, às 14h30 deste sábado, 5 de Abril. Os familiares apelam ao uso de uma peça de roupa branca.

A UDV deixou as condolências aos familiares e amigos do jovem, bem como o Juventude da Castanheira, onde foi treinador adjunto dos sub19, e o Sport Alenquer e Benfica, onde foi treinador adjunto dos sub15 em 2022/2023.