Alunos de Santarém preservam memórias e receitas tradicionais em livro

Livro “Memórias à Mesa” é o resultado de um trabalho de estágio de 22 alunos do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira.

O livro “Memórias à Mesa – receitas que contam histórias do passado” foi apresentado durante as Festas de São José, em Santarém. Fruto de uma parceria entre o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Câmara de Santarém e várias instituições do concelho, a publicação é o resultado de um trabalho de estágio de 22 alunos do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde desse agrupamento de escolas. O livro é um repositório de receitas antigas mas também de histórias e memórias ligadas a esses pratos. “Este livro remete-nos para uma viagem ao passado e às dificuldades económicas das gerações mais velhas, o que é notório em algumas das receitas”, referiu, na apresentação, a directora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Adélia Esteves.

No mesmo sentido, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, declarou que este é um livro que reflecte emoções, memórias e experiências, inspirando à preservação e celebração da gastronomia tradicional - “um desígnio que o município de Santarém tem procurado prosseguir através de múltiplas acções que tem vindo a desenvolver nos últimos anos”, vincou.