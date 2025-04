Bombeiros de Samora Correia celebram 50 anos com condecorações e nova viatura

Cinco décadas ao serviço da comunidade foram celebradas com distinções e homenagens, num tributo ao compromisso e à bravura dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia. A cerimónia solene, realizada no quartel da corporação, reuniu entidades oficiais e população, num momento de reconhecimento à dedicação dos homens e mulheres que fazem jus ao lema: “existimos para servir”.

Bombeiros condecorados A Liga dos Bombeiros Portugueses distinguiu Patrícia Lebres, bombeiro de terceira, com a Medalha de Assiduidade Grau Cobre (cinco anos de serviço). Rui Santos, bombeiro de segunda, recebeu a Medalha de Assiduidade Grau Prata (10 anos de serviço), enquanto Joana Soares e Ruben Grou, bombeiros de segunda, foram agraciados com a Medalha de Assiduidade Grau Ouro (15 anos de serviço). Pelos 20 anos de serviço foram agraciados Cláudia Tavares, Tiago Batista e Luís Vasco, bombeiros de primeira, assim como Tânia Reis, bombeiro de segunda, que receberam a Medalha de Assiduidade Grau Ouro. Já Bruno Anastácio, bombeiro de primeira, e David Silva, bombeiro de segunda, foram distinguidos com a mesma condecoração pelos 25 anos de serviço prestado à corporação. A bombeira de primeira Mónica Rego recebeu a Medalha de Assiduidade Grau Ouro pelos seus 30 anos de dedicação. Por sua vez, o comandante Miguel Cardia, o segundo comandante António Gomes, o chefe Jorge Casquinha e o subchefe António João Lopes receberam o Crachá de Ouro pelos 35 anos de serviço prestado à comunidade. A Câmara de Benavente também distinguiu vários bombeiros. Rui Santos, bombeiro de segunda, foi agraciado com a Medalha de Assiduidade Grau Bronze (10 anos de serviço). Cláudia Tavares, Tiago Batista e Luís Vasco, bombeiros de primeira, e Tânia Reis, bombeiro de segunda, receberam a Medalha de Assiduidade Grau Prata (20 anos de serviço). Já Mónica Rego, bombeiro de primeira, foi distinguida com a Medalha de Assiduidade Grau Ouro (30 anos de serviço).

Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia assinalaram 50 anos de existência com uma sessão solene marcada por palavras de incentivo e mérito à dedicação dos soldados da paz em prol da comunidade. A cerimónia ficou marcada pelo reconhecimento e pela emoção. A corporação foi distinguida com a Medalha de Mérito de Protecção e Socorro, entregue pelo Governo, representado pelo secretário de Estado da Protecção Civil, Paulo Simões Ribeiro. Um tributo à bravura das gerações de bombeiros que serviram a população espelhado nas homenagens ao primeiro comandante da corporação Júlio Pereira e a João Rocha, um dos sete associados fundadores da associação humanitária. A cerimónia contou também com uma homenagem aos mortos, promoções e várias alocuções das entidades presentes. A Liga dos Bombeiros Portugueses atribuiu o Crachá de Ouro e vários operacionais foram homenageados por esta entidade, assim como pelo município de Benavente, pelo seu trabalho e dedicação. Os discursos sublinharam a missão e a valorização da carreira do bombeiro, bem como o espírito de entrega dos operacionais de Samora Correia.

Samora Correia homenageia bombeiros com monumento

Uma estrutura em aço inox, preenchida com espuma de poliuretano e revestida a resina com fibra de vidro, ergue-se agora no Jardim da Urbanização das Lezírias, em Samora Correia, como tributo aos bombeiros.

A cidade de Samora Correia inaugurou domingo, 30 de Março, um monumento de homenagem aos bombeiros. A cerimónia decorreu no jardim da Urbanização das Lezírias, junto à Estrada Nacional 118, a poucos metros do quartel da corporação. A estrutura em aço inox foi concebida pelo escultor António Charneca. A peça foi preenchida com espuma de poliuretano e revestida em resina com fibra de vidro, sendo por último pintada com a cor que se pretendia.

“O trabalho deu-me imenso prazer quando se faz uma obra para homenagear os bombeiros. Traduzindo em tempo foram dois meses, repartidos por vários períodos, a elaborar o projecto que já tinha sido iniciado há cerca de três anos”, vincou o autor alentejano de Azaruja, localidade perto de Évora. António Charneca, de 58 anos, já tinha elaborado o monumento à cavaleira Maria Mil-Homens e como não há duas sem três está a finalizar outra peça em homenagem ao toureiro António José de Oliveira, que foi uma figura de destaque na tauromaquia, ligado à ganadaria Oliveira Irmãos.

O projecto contou com ainda com a colaboração de arquitectos e engenheiros na elaboração do projecto, da estrutura, iluminação, cantaria, escavações e trabalhos civis. A iniciativa partiu da Comissão do Monumento ao Bombeiro, que reuniu ao longo de três anos apoios anónimos, de instituições e da população em geral, numa homenagem àqueles que dedicam a vida à protecção e socorro da comunidade.

“Este monumento é um tributo aos nossos verdadeiros heróis – os bombeiros – e só foi possível graças ao apoio inestimável de toda a comunidade e das diversas instituições e empresas que acreditaram neste projecto”, salientou Piedade Salvador, porta-voz da comissão.