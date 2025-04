Mercadona implementa estratégia para promover alimentação saudável

A Mercadona continua a implementar medidas destinadas a promover uma alimentação saudável, com a qual a empresa está comprometida desde sempre e que se traduz em continuar a oferecer um sortido variado para dar resposta às distintas necessidades dos seus clientes.

Tendo em conta também a adaptação de produtos para novos formatos, a implementação de informação nutricional mais compreensível nos rótulos, a melhoria da composição de produtos para que sejam mais saudáveis e a sugestão de ideias e receitas com a mensagem “A Sua Cesta Equilibrada”.

No âmbito desta estratégia, a empresa está a desenvolver várias acções como a revisão da composição dos produtos, em colaboração com os seus fornecedores e a melhoria da rotulagem para facilitar a leitura dos valores nutricionais e das quantidades.

Outras acções passam pela apresentação dos produtos em formatos por porções, tendo em conta os gostos e necessidades dos clientes; formatos mais práticos que facilitem o seu consumo dentro e fora de casa, como as nozes sem casca; rótulos com informação útil sobre diferentes formas de cozinhar os alimentos (grelha, forno, vapor, air fryer, etc.). Além disso, a estratégia aposta também na divulgação de ideias e receitas sob a mensagem “A Sua Cesta Equilibrada” com o intuito de dar conselhos para uma alimentação saudável.

Paralelamente, a empresa colabora com associações de consumidores, organizações de celíacos, intolerantes e alérgicos, nutricionistas, médicos e especialistas. Desta forma, com actividades formativas e informativas, assegura que as suas acções e produtos são sempre sustentados por bases científicas.