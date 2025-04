O futebol distrital está de luto pela morte de Miguel Cunha

Presidente do Clube Atlético Riachense morreu vítima de doença.

O presidente da direção do Clube Atlético Riachense morreu vítima de doença, deixando de luto o clube de Riachos, a que estava ligado desde a infância como futebolista, e também o futebol distrital.

O antigo capitão do Riachense, que durante alguns anos competiu nos escalões nacionais de futebol, foi um atleta carismático e um exemplo como desportista e como pessoa. Nas redes sociais são muitas as mensagens de pesar, de clubes, da Associação de Futebol de Santarém e de muitas pessoas que privaram com Miguel Cunha.

Em nota de pesar, o Clube Atlético Riachense diz que “É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento de Miguel Cunha, o nosso Presidente partiu. Neste momento de dor, endereçamos as mais sentidas condolências à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, irmãos, sobrinhos, restante família, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer”.

O clube de Riachos acrescenta que “O legado do Miguel viverá em cada conquista, em cada esforço, em cada sonho concretizado por este clube”.