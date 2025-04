Projecto em Santarém para dar resposta a casos de pobreza ou exclusão social

Radar Social pede à comunidade que ajude a sinalizar pessoas residentes no concelho de Santarém que estejam a precisar de apoio.

O projecto Radar Social, que está a ser desenvolvido em Santarém, apela ao envolvimento da comunidade para que ajude a sinalizar pessoas residentes no concelho que estejam a precisar de ajuda, orientação, informação ou encaminhamento para resolução de situações de fragilidade. Quem conhecer casos de pessoas em situação de vulnerabilidade, pobreza ou exclusão social, pode preencher o formulário disponível na Internet - em https://tinyurl.com/3yrcwfnf - e enviar à equipa do Radar Social, para que se possa identificar a situação e assegurar o seu encaminhamento para a rede de serviços de atendimento e acompanhamento social ou para a rede de parceiros do Conselho Local de Acção Social de Santarém. Essa sinalização pode ser feita de forma anónima, se a pessoa assim o entender.