Turismo náutico é uma das grandes apostas da Turismo do Centro de Portugal

A Turismo Centro de Portugal (TCP) está de regresso à Nauticampo, com uma participação que aposta na promoção do turismo náutico enquanto produto estratégico para a região. A maior feira nacional dedicada às actividades outdoor decorreu de 26 a 30 de Março, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. Durante a Nauticampo, o stand da TCP foi palco para diversas mesas de negócios, que renuíram entidades e empresas do sector.

Anabela Freitas, vice-presidente da entidade, sublinha a importância da participação nesta feira. “O Centro de Portugal é um destino de excelência para o turismo náutico, com uma oferta diversificada que vai desde a costa atlântica até às albufeiras e rios do interior”, destaca. “A presença na Nauticampo reforça a uma aposta clara da nossa parte na valorização deste potencial, ao promovermos a rede das Estações Náuticas do Centro e os seus parceiros e ao criarmos oportunidades de negócio para as empresas do sector”, acrescenta.

A Nauticampo – Salão Internacional de Navegação de Recreio, Desporto Aventura, Caravanismo e Piscinas atrai milhares de visitantes, entre entusiastas da aventura e profissionais da área, sendo um palco privilegiado para a promoção de destinos e experiências ligadas ao lazer e ao desporto ao ar livre. Paralelamente à Nauticampo, a Turismo Centro de Portugal esteve também a promover a oferta turística da região na 10.ª edição do RoadShow das Viagens do Publituris, que decorreu nos dias 25, 26 e 27 de Março. Dirigido aos agentes de viagens de todo o país, este evento foi uma oportunidade para operadores turísticos, companhias aéreas, GSA, cruzeiros, hotéis e delegações oficiais de turismo mostrarem a sua oferta num evento que potencia o conhecimento, o negócio e o networking.