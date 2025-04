União de Santarém garante manutenção na Liga 3

Equipa ribatejana venceu por 2-0 em Oliveira do Hospital.

A União de Santarém venceu 2-0 em Oliveira do Hospital e assegurou matematicamente a manutenção na Liga 3 de futebol, quando faltam três jornadas para o final do campeonato. Diogo Balau foi o autor dos dois golos do emblema ribatejano.